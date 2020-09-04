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13:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси решил остаться в «Барселоне»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси решил остаться в каталонском клубе. Об этом сообщает Marca.

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8
фотографий
8
фотографий

По информации источника, нападающий, который хотел уйти из команды, поменял мнение за последние несколько дней. Аргентинец может остаться в стане сине-гранатовых еще на сезон. Основная причина решения — нежелание «Барселоны» расторгать контракт в одностороннем порядке. У Месси есть возможность обратиться в суд, но футболист не хочет конфликта с клубом.

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В четверг, 3 сентября, Хорхе Месси, отец и агент футболиста, допустил, что его сын отработает контракт с «Барселоной», действующий до лета 2021 года. Перед этим представитель игрока провел встречу с президентом клуба Хосепом Бартомеу.

Барселона (Барселона)

Основным претендентом на Месси считается английский «Манчестер Сити». При этом 1 сентября главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола посоветовал нападающему остаться в «Барселоне». Он объяснил это экономическими трудностями трансфера.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей». Покинуть «Барселону» Месси решил из-за недовольства ситуацией внутри команды, а приблизило его уход поражение в ¼ финала Лиги чемпионов от «Баварии» — 2:8.

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