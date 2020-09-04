Гол игрока «Кайсара» признан лучшим в седьмом туре КПЛ-2020

На втором месте по итогам голосования расположился Вагнер Лав из «Кайрата» — 19 процентов, третьим стал Тигран Барсегян («Астана») — пять, четвертую строчку занял Гидеон Баа из «Шахтера» — четыре, а замкнул топ-5 Сергей Малый из «Тобола» — три.

Голосование проводится после каждого тура КПЛ. В предыдущих турах авторами лучших голов, по мнению читателей Vesti.kz, были признаны Конрад Вжесиньски из «Кайрата», отличившийся в первом туре, и Карлос Фонсека, еще в качестве игрока «Иртыша» забивший во втором туре. По итогам третьего тура автором лучшего гола стал полузащитник «Кайсара» Думан Нарзилдаев. По итогам четвертого тура победил игрок «Тобола» Серикжан Мужиков. В пятом туре, который был сыгран раньше четвертого, лучшим признано взятие ворот в исполнении форварда «Кайсара» Элгуджи Лобжанидзе.



После семи туров лидерство у «Кайрата» — 18 очков. У «Кайсара» — 13, а «Астана» набрала 11 баллов. При этом, кызылординцы и столичный клуб сыграли на один матч меньше. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.