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15:36 (мск), источник: Vesti.kz

Гол игрока «Кайсара» признан лучшим в седьмом туре КПЛ-2020

Полузащитник «Кайсара» Асхат Тагыберген признан автором лучшего гола в седьмом туре КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

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Взятие ворот «Тобола» в его исполнении набрало 69 процентов голосов. Игрок кызылординского клуба пробил издалека, поразив верхний угол ворот Игоря Шацкого.

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На втором месте по итогам голосования расположился Вагнер Лав из «Кайрата» — 19 процентов, третьим стал Тигран Барсегян («Астана») — пять, четвертую строчку занял Гидеон Баа из «Шахтера» — четыре, а замкнул топ-5 Сергей Малый из «Тобола» — три.

Казахстанская Премьер-Лига

Голосование проводится после каждого тура КПЛ. В предыдущих турах авторами лучших голов, по мнению читателей Vesti.kz, были признаны Конрад Вжесиньски из «Кайрата», отличившийся в первом туре, и Карлос Фонсека, еще в качестве игрока «Иртыша» забивший во втором туре. По итогам третьего тура автором лучшего гола стал полузащитник «Кайсара» Думан Нарзилдаев. По итогам четвертого тура победил игрок «Тобола» Серикжан Мужиков. В пятом туре, который был сыгран раньше четвертого, лучшим признано взятие ворот в исполнении форварда «Кайсара» Элгуджи Лобжанидзе.

После семи туров лидерство у «Кайрата» — 18 очков. У «Кайсара» — 13, а «Астана» набрала 11 баллов. При этом, кызылординцы и столичный клуб сыграли на один матч меньше. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

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