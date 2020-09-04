Невеста Роналду сразила публику своим откровенным нарядом

На красной ковровой дорожке 26-летняя возлюбленная португальского футболиста предстала в роскошном черном платье-бюстье с глубоким декольте, выделяющим пышный бюст девушки. Высокий разрез вечернего наряда подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги. Свой впечатляющий образ Джорджина дополнила бриллиантовым колье, крупными серьгами и двумя внушительными бриллиантовыми кольцами.
Отметим, что в предыдущие дни фестиваля, стартовавшего на острове Лидо 2 сентября, Родригес была облачена в наряды светлых тонов, которые также произвели яркое впечатление на публику.
Форум, который продлится до 12 сентября, должен стать первым мировым масштабным событием киноиндустрии в этом году после карантина из-за пандемии коронавируса.
Криштиану и Джорджина встречаются с 2016 года. Пара воспитывает троих детей португальца и общую дочь Алану Мартину, которой в ноябре исполнится три года.