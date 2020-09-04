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16:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Невеста Роналду сразила публику своим откровенным нарядом

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Испанская модель Джорджина Родригес, помолвленная с нападающим туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, произвела фурор на Венецианском кинофестивале.

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На красной ковровой дорожке 26-летняя возлюбленная португальского футболиста предстала в роскошном черном платье-бюстье с глубоким декольте, выделяющим пышный бюст девушки. Высокий разрез вечернего наряда подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги. Свой впечатляющий образ Джорджина дополнила бриллиантовым колье, крупными серьгами и двумя внушительными бриллиантовыми кольцами.

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Отметим, что в предыдущие дни фестиваля, стартовавшего на острове Лидо 2 сентября, Родригес была облачена в наряды светлых тонов, которые также произвели яркое впечатление на публику.

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Ювентус (Турин)

Форум, который продлится до 12 сентября, должен стать первым мировым масштабным событием киноиндустрии в этом году после карантина из-за пандемии коронавируса.

Криштиану и Джорджина встречаются с 2016 года. Пара воспитывает троих детей португальца и общую дочь Алану Мартину, которой в ноябре исполнится три года.

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