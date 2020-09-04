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15:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Играл солидно, но сейчас уже нет». Жукова подвергли критике в Польше

Бывший игрок сборной Польши Камиль Косовский высказал свое мнение о возможном усилении «Вислы», в частности затронув фигуру казахстанского полузащитника Георгия Жукова.

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«Я не знаю, каково финансовое положение клуба, поэтому не хотел бы комментировать возможные трансферы, но несомненно, любое подкрепление может быть на вес золота. Обязательно нужен нападающий, желательно два. Также понадобится еще пару защитников. И так далее, можно перечислять … Центр поля? Вулнет Баша и Георгий Жуков в прошлом сезоне играли солидно, а в этом уже нет», — цитирует Косовского wyborcza.pl.

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Напомним, Жуков присоединился к «Висле» в январе 2020 года. В рамках прошлого сезона он провел 13 матчей в чемпионате Польши.

Старт нынешнего сезона для клуба из Кракова сложился неудачно, сначала команда вылетела из Кубка Польши, а затем дважды потеряла очки в чемпионате. Жуков поучаствовал во всех играх и заработал одну желтую карточку.

Также добавим, что 25-летний полузащитник остался в резервном списке сборной Казахстана на стартовые матчи Лиги наций 2020/21.

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