СМИ: Футболист «Барселоны» Суарес договорился о подписании контракта с «Ювентусом»

Источник: AP 2020

По информации источника, переход Суареса из «Барселоны» в «Ювентус» никак не повлияет на решение аргентинца Лионеля Месси по поводу будущего в каталонском клубе. Также, согласно Балаге, клуб выплатит 33-летнему уругвайцу неустойку за один оставшийся по контракту сезон. В минувшем сезоне Суарес провел 36 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман уведомил Суареса, что не рассчитывает на него в предстоящем сезоне.

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Суарес перешел в «Барселону» в 2014 году. Вместе с клубом он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА.

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