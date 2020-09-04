Отец Месси: Пункт в контракте об отступных в €700 млн неприменим

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«Мы не знаем, какой контракт они проанализировали и на каких основаниях пришли к выводу, что тот же контракт должен вступить в силу в том случае, если игрок решил в одностороннем порядке расторгнуть соглашение, начиная с конца сезона-2019/20. Это очевидная ошибка с вашей стороны. Очевидно, что пункт о компенсации в размере 700 миллионов евро не должен применяться», — говорится в письме.

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Последний раз аргентинец продлил соглашение с клубом в 2017 году — на три сезона с возможностью продления еще на год. Ранее СМИ сообщали, что пункт об отступных не будет действовать, если соглашение расторгается в последнем сезоне.