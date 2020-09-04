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18:59 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир в истории «Астаны» перешел из испанского в немецкий клуб

Бывший футболист «Астаны» Патрик Твумаси перешел из «Алавеса» в немецкий «Ганновер», сообщается на сайте испанского клуба.

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Источник: deportivoalaves.com

26-летний ганский нападающий будет выступать за команду второй немецкой бундеслиги на постоянной основе. Как сообщается на сайте «Ганновера», Твумаси подписал контракт сроком до лета 2023 года.

Твумаси перешел в «Алавес» в 2018 году из «Астаны». В прошлом сезоне форвард выступал на правах аренды за турецкий «Газиантеп».

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