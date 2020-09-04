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19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Лионель Месси объявил, что остаётся в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выступил с официальным заявлением, в котором объявил, что остаётся в клубе.

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Источник: AP 2020

«Я был недоволен, хотел уйти. Мне не позволили это сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не заниматься судебными разбирательствами. Руководство клуба во главе с Бартомеу — это катастрофа», — цитирует Месси Goal.

Ранее появилась информация, согласно которой Лионель Месси решил не покидать сине-гранатовых после встречи своего отца Хорхе с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу. «Барселона» дала понять, что не даст Лео покинуть коллектив бесплатно. Месси не захотел судиться с клубом, в котором провёл 20 лет. Вероятно, он покинет каталонцев следующим летом, когда истечёт его контракт.

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Напомним, Месси ранее уведомил «Барселону», что намерен уйти, воспользовавшись пунктом в соглашении, позволяющим покинуть команду бесплатно по окончании сезона. В клубе заявили, что 33-летний аргентинец не выполнил условия, чтобы пункт вступил в силу, и сообщили, что готовы отпустить его лишь за отступные, которые составляют € 700 млн.

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