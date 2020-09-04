«Я влюбился в эту команду. Сбылась моя мечта»: Миранчук дал первое интервью после перехода в «Аталанту» (видео)

«Я очень счастлив, что переход окончательно состоялся. Я рад находиться здесь. Все прекрасно знают, что «Аталанта» — одна из лучших и интересных команд Европы в последние годы. Я следил за ними в Лиге чемпионов, смотрел за их игрой. Хочу развиваться, стать неотъемлемой частью клуба и добиваться титулов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fx4pTg3MhQw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Я следил за «Аталантой» в Лиге чемпионов, где она продвинулась очень далеко. Как и все, влюбился в эту команду и в их атакующий стиль игры, который доставляет удовольствие.

В России очень любят итальянскую лигу, здесь много звездных игроков. Думаю, что это отличный вариант. Сбылась моя мечта — играть в хорошем европейском чемпионате. Хочется освоиться и приносить пользу клубу.

Аталанта (Бергамо) Все о команде