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19:17 (мск), источник: Sport24

«Я влюбился в эту команду. Сбылась моя мечта»: Миранчук дал первое интервью после перехода в «Аталанту» (видео)

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук дал первое интервью после перехода из московского «Локомотива» в итальянскую «Аталанту» из города Бергамо.

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«Я очень счастлив, что переход окончательно состоялся. Я рад находиться здесь. Все прекрасно знают, что «Аталанта» — одна из лучших и интересных команд Европы в последние годы. Я следил за ними в Лиге чемпионов, смотрел за их игрой. Хочу развиваться, стать неотъемлемой частью клуба и добиваться титулов.

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Я следил за «Аталантой» в Лиге чемпионов, где она продвинулась очень далеко. Как и все, влюбился в эту команду и в их атакующий стиль игры, который доставляет удовольствие.

В России очень любят итальянскую лигу, здесь много звездных игроков. Думаю, что это отличный вариант. Сбылась моя мечта — играть в хорошем европейском чемпионате. Хочется освоиться и приносить пользу клубу.

Аталанта (Бергамо)

Счастлив поработать с мистером Гасперини. Уверен, что вырасту как игрок и буду помогать команде, прислушиваясь к его требованиям, — сказал Миранчук в интервью официальному ютуб-каналу «Аталанты».

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