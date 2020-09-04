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20:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Реала» перешёл в «Милан» на правах аренды

Нападающий мадридского «Реала» Браим Диас перешёл в «Милан» на правах аренды, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

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Источник: AFP 2020

Арендное соглашение 21-летнего испанского футболиста рассчитано до 30 июня 2021 года. Сообщается, что Диас будет выступать за «Милан» под 21-м номером.

Браим Диас начал взрослую карьеру в «Манчестер Сити», за три сезона вышел на поле 20 раз и забил 4 гола. В 2019 году футболист подписал контракт с мадридским «Реалом». В сезоне-2019/2020 Диас принял участие в 16 матчах и забил 2 гола.

Реал (Мадрид)

«Милан» набрал 66 очков в 38 матчах и занял 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал туринский «Ювентус», в 38 встречах набравший 83 очка.

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