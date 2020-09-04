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4 сентября, источник: Чемпионат.com

«Челси» объявил о переходе Кая Хаверца. Этот трансфер стал рекордным для лондонского клуба

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц перешёл в «Челси», сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

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Источник: Chelsea.com

Контракт 21-летнего немецкого футболиста с синими рассчитан на пять лет. Сообщалось, что сумма трансфера Хаверца в «Челси» составит € 80 млн плюс € 20 млн в качестве бонусов.

«Счастлив и горжусь быть здесь. Мечта сбылась. Теперь буду играть в таком большом клубе, как “Челси”. Не могу дождаться встречи со всеми игроками и тренерами», — отметил Хаверц.

Челси (Лондон)

Хаверц выступал в составе основной команды леверкузенского «Байера» с 2016 года. В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 30 матчах немецкой Бундеслиги, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. С 2018 года футболист вызывается в сборную Германии.

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