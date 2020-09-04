«Челси» объявил о переходе Кая Хаверца. Этот трансфер стал рекордным для лондонского клуба

Источник: Chelsea.com

Контракт 21-летнего немецкого футболиста с синими рассчитан на пять лет. Сообщалось, что сумма трансфера Хаверца в «Челси» составит € 80 млн плюс € 20 млн в качестве бонусов.

«Счастлив и горжусь быть здесь. Мечта сбылась. Теперь буду играть в таком большом клубе, как “Челси”. Не могу дождаться встречи со всеми игроками и тренерами», — отметил Хаверц.

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