Месси объяснил желание уйти из «Барселоны»

Источник: AP 2020

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

«Я говорил руководству клуба, что хочу уйти. Я считал, что пришло время отойти в сторону. Я считал, что мое время подошло к концу. Мне было грустно от этого, потому что я всегда говорил, что хочу закончить карьеру здесь», — заявил Месси. По его мнению, клубу были нужны более молодые игроки.

Футболист добавил, что ему было сложно на тренировках, во время матчей, в раздевалке, и он задумался о поиске новых целей. «Хосеп Бартомеу говорил, что в конце каждого сезона я могу принимать решение о своем будущем. Он не сдержал своего слова», — подытожил он.

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Ранее 4 сентября Месси заявил, что останется в «Барселоне». По его словам, он не был счастлив в клубе и хотел уйти, однако из-за правовых споров по контракту принял решение остаться в команде.