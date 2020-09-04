Месси объяснил желание уйти из «Барселоны»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси объяснил желание уйти из команды. Его слова приводит Goal.com.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси объяснил желание уйти из команды. Его слова приводит Goal.com.
«Я говорил руководству клуба, что хочу уйти. Я считал, что пришло время отойти в сторону. Я считал, что мое время подошло к концу. Мне было грустно от этого, потому что я всегда говорил, что хочу закончить карьеру здесь», — заявил Месси. По его мнению, клубу были нужны более молодые игроки.
Футболист добавил, что ему было сложно на тренировках, во время матчей, в раздевалке, и он задумался о поиске новых целей. «Хосеп Бартомеу говорил, что в конце каждого сезона я могу принимать решение о своем будущем. Он не сдержал своего слова», — подытожил он.
Ранее 4 сентября Месси заявил, что останется в «Барселоне». По его словам, он не был счастлив в клубе и хотел уйти, однако
Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».