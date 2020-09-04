Текущие события
Футбол. Лига наций
4.09
Италия
Босния и Герцеговина
11
Футбол. Лига наций
4.09
Нидерланды
Польша
10
Футбол. Лига наций
4.09
Норвегия
Австрия
12
Футбол. Лига наций
4.09
Румыния
Северная Ирландия
11
Футбол. Лига наций
4.09
Шотландия
Израиль
11
Футбол. Лига наций
4.09
Словакия
Чехия
13
Футбол. Лига наций
4.09
Беларусь
Албания
02
Футбол. Лига наций
4.09
Литва
Казахстан
02
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Торпедо М
Все события
Фоторепортажи
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
4 сентября, источник: Lenta.Ru

Месси объяснил желание уйти из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси объяснил желание уйти из команды. Его слова приводит Goal.com.

Наверх
Источник: AP 2020
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий
Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

«Я говорил руководству клуба, что хочу уйти. Я считал, что пришло время отойти в сторону. Я считал, что мое время подошло к концу. Мне было грустно от этого, потому что я всегда говорил, что хочу закончить карьеру здесь», — заявил Месси. По его мнению, клубу были нужны более молодые игроки.

Футболист добавил, что ему было сложно на тренировках, во время матчей, в раздевалке, и он задумался о поиске новых целей. «Хосеп Бартомеу говорил, что в конце каждого сезона я могу принимать решение о своем будущем. Он не сдержал своего слова», — подытожил он.

Барселона (Барселона)

Ранее 4 сентября Месси заявил, что останется в «Барселоне». По его словам, он не был счастлив в клубе и хотел уйти, однако из-за правовых споров по контракту принял решение остаться в команде.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».

Читайте также
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
«Челси» объявил о рекордном трансфере в истории клуба
Молодежная сборная России одержала победу в матче отбора ЧЕ-2021
Российский гонщик умер после потери сознания на Гран-при Москвы
СКА одержал первую победу под руководством Валерия Брагина
Форвард «Реала» перешел в «Милан» на правах аренды
На Василия Уткина пожаловался комментатор Первого канала
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь