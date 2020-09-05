Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Велес
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник
Чайка
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Томь
Алания
01
Футбол. Лига наций
16:00
Македония
Армения
Футбол. Лига наций
16:00
Гибралтар
Сан-Марино
Футбол. Первый дивизион
16:00
Крылья Советов
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Енисей
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Балтика
Футбол. Лига наций
19:00
Исландия
Англия
Футбол. Лига наций
19:00
Азербайджан
Люксембург
Футбол. Лига наций
19:00
Кипр
Черногория
Футбол. Лига наций
19:00
Эстония
Грузия
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Торпедо М
24
Футбол. Лига наций
21:45
Дания
Бельгия
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Хорватия
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Франция
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
14:00 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна причина того, почему «Астана» не спешит с назначением главного тренера

Английский специалист Пол Эшуорт планирует и дальше тренировать ФК «Астана», сообщает Meta-ratings.kz.

Наверх
Источник: Reuters

После ухода с поста главного тренера клуба чеха Михала Билека, обязанности рулевого выполняет исполнительный директор команды Пол Эшуорт. Под его руководством «Астана» перед перерывом на матчи сборных не смогла обыграть «Тараз» в матче КПЛ (1:1).

Астана (Нур-Султан)

Главным претендентом на пост главного тренера шестикратных чемпионов страны считается казахстанский специалист Андрей Карпович, возглавляющий «Окжетпес» из Кокшетау.

При этом по информации Meta-ratings.kz, некоторые члены руководства столичного клуба поддерживают кандидатуру Эшуорта. В качестве тренера он работал в основном в латышских командах «Сконто», «Вентспилс» и «Рига».

Определиться с кандидатурой нового наставника в команде должны определиться уже в ближайшие дни.

Читайте также
"Барыс" - очень сильная команда". В минском "Динамо" высказались о настрое на матч КХЛ
Радулов и Худобин вывели «Даллас» в финал Запада
Стал известен результат теста игроков сборной РФ на коронавирус
До Евро рукой подать. Молодежка России победила болгар в отборе
Стало известно об уходе Емельяненко в «романтические настроения»
Лашманова - чемпионка РФ в ходьбе с результатом сезона в мире
Уайт отказался признать, что был нокаутирован Поветкиным
Лишенный золота ЧМ легкоатлет из России завершил карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь