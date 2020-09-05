Стала известна причина того, почему «Астана» не спешит с назначением главного тренера

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После ухода с поста главного тренера клуба чеха Михала Билека, обязанности рулевого выполняет исполнительный директор команды Пол Эшуорт. Под его руководством «Астана» перед перерывом на матчи сборных не смогла обыграть «Тараз» в матче КПЛ (1:1).

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Главным претендентом на пост главного тренера шестикратных чемпионов страны считается казахстанский специалист Андрей Карпович, возглавляющий «Окжетпес» из Кокшетау.

При этом по информации Meta-ratings. kz, некоторые члены руководства столичного клуба поддерживают кандидатуру Эшуорта. В качестве тренера он работал в основном в латышских командах «Сконто», «Вентспилс» и «Рига».