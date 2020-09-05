Стала известна причина того, почему «Астана» не спешит с назначением главного тренера
Английский специалист Пол Эшуорт планирует и дальше тренировать ФК «Астана», сообщает
Английский специалист Пол Эшуорт планирует и дальше тренировать ФК «Астана», сообщает
После ухода с поста главного тренера клуба чеха Михала Билека, обязанности рулевого выполняет исполнительный директор команды Пол Эшуорт. Под его руководством «Астана» перед перерывом на матчи сборных не смогла обыграть «Тараз» в матче КПЛ (1:1).
Главным претендентом на пост главного тренера шестикратных чемпионов страны считается казахстанский специалист Андрей Карпович, возглавляющий «Окжетпес» из Кокшетау.
При этом по информации
Определиться с кандидатурой нового наставника в команде должны определиться уже в ближайшие дни.