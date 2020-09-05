Месси вновь не появился на тренировке «Барселоны». Вчера он заявил, что остаётся
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не появился на тренировке каталонского клуба, которая прошла сегодня, 5 сентября, сообщает AFP.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не появился на тренировке каталонского клуба, которая прошла сегодня, 5 сентября, сообщает AFP.
Ожидается, что аргентинский форвард будет присутствовать на командном занятии 7 сентября. Накануне Месси объявил, что остаётся в «Барселоне» ещё на один сезон. Аргентинский нападающий выступает за
Появилась информация, согласно которой Лионель Месси решил не покидать