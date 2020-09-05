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13:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси вновь не появился на тренировке «Барселоны». Вчера он заявил, что остаётся

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не появился на тренировке каталонского клуба, которая прошла сегодня, 5 сентября, сообщает AFP.

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19
фотографий

Ожидается, что аргентинский форвард будет присутствовать на командном занятии 7 сентября. Накануне Месси объявил, что остаётся в «Барселоне» ещё на один сезон. Аргентинский нападающий выступает за сине-гранатовых с 2003 года.

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Барселона (Барселона)

Появилась информация, согласно которой Лионель Месси решил не покидать сине-гранатовых после встречи его отца, Хорхе, с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу. «Барселона» дала понять, что не даст Лионелю возможности покинуть клуб бесплатно. Месси не захотел судиться с клубом, в котором провёл 20 лет. Вероятно, он уйдёт от каталонцев следующим летом, когда истечёт контракт.

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