Месси вновь не появился на тренировке «Барселоны». Вчера он заявил, что остаётся

Ожидается, что аргентинский форвард будет присутствовать на командном занятии 7 сентября. Накануне Месси объявил , что остаётся в «Барселоне» ещё на один сезон. Аргентинский нападающий выступает за сине-гранатовых с 2003 года.

Появилась информация, согласно которой Лионель Месси решил не покидать сине-гранатовых после встречи его отца, Хорхе, с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу. «Барселона» дала понять, что не даст Лионелю возможности покинуть клуб бесплатно. Месси не захотел судиться с клубом, в котором провёл 20 лет. Вероятно, он уйдёт от каталонцев следующим летом, когда истечёт контракт.