ПФЛК представила календарь матчей 8−12 туров КПЛ

Игры пройдут в единой локации «Алматы-Талгар» с соблюдением требований Санитарного протокола организации матчей, доступ зрителей на стадионы по-прежнему запрещен.

Время начала матчей и арены будут назначаться в зависимости от погодных условий и запросов официального вещателя чемпионата. Прямую трансляцию будет вести телеканал Qazsport.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Восьмой тур.

11 сентября (пятница)

16:00. Жетысу — Окжетпес

21:00. Шахтер — Тараз.

12 сентября (суббота)

15:00. Ордабасы — Астана

17:00. Тобол — Кызыл-Жар СК

20:00. Кайрат — Кайсар.

Седьмой тур.

16 сентября (среда)

Тобол — Ордабасы.

Девятый тур.

18 сентября (пятница)

Окжетпес — Каспий.

19 сентября (суббота)

Тараз — Жетысу.

20 сентября (воскресенье)

Астана — Шахтер

Кайсар — Ордабасы

Кызыл-Жар СК — Кайрат.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

Десятый тур.

22 сентября (вторник)

Тобол — Окжетпес.

23 сентября (среда)

Каспий — Тараз.

24 сентября (четверг)

Кайсар — Астана * перенос матча в случае участия ФК «Кайсар» и/или ФК «Астана» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2020/2021

Ордабасы — Кызыл-Жар СК

Жетысу — Шахтер.

11-й тур.

26 сентября (суббота)

Тараз — Тобол.

27 сентября (воскресенье)

Кызыл-Жар СК — Кайсар

Астана — Жетысу

Окжетпес — Кайрат.

28 сентября (понедельник)

Шахтер — Каспий.

Казахстанская Премьер-Лига Все о турнире

12-й тур.

1 октября (четверг)

Астана — Каспий * перенос матча в случае участия ФК «Астана» в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/2021

Кайрат — Шахтер * перенос матча в случае участия ФК «Кайрат» в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/2021

Кайсар — Окжетпес * перенос матча в случае участия ФК «Кайсар» в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/2021.

2 октября (пятница)

Тобол — Жетысу

Ордабасы — Тараз.