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14:45 (мск), источник: Vesti.kz

ПФЛК представила календарь матчей 8−12 туров КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана на официальном сайте опубликовала календарь матчей 8−12 туров казахстанской премьер-лиги.

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Игры пройдут в единой локации «Алматы-Талгар» с соблюдением требований Санитарного протокола организации матчей, доступ зрителей на стадионы по-прежнему запрещен.

Время начала матчей и арены будут назначаться в зависимости от погодных условий и запросов официального вещателя чемпионата. Прямую трансляцию будет вести телеканал Qazsport.

Астана (Нур-Султан)

Восьмой тур.

11 сентября (пятница)
16:00. Жетысу — Окжетпес
21:00. Шахтер — Тараз.

12 сентября (суббота)
15:00. Ордабасы — Астана
17:00. Тобол — Кызыл-Жар СК
20:00. Кайрат — Кайсар.

Седьмой тур.

16 сентября (среда)
Тобол — Ордабасы.

Девятый тур.

18 сентября (пятница)
Окжетпес — Каспий.

19 сентября (суббота)
Тараз — Жетысу.

20 сентября (воскресенье)
Астана — Шахтер
Кайсар — Ордабасы
Кызыл-Жар СК — Кайрат.

Кайрат (Алма-Ата)

Десятый тур.

22 сентября (вторник)
Тобол — Окжетпес.

23 сентября (среда)
Каспий — Тараз.

24 сентября (четверг)
Кайсар — Астана * перенос матча в случае участия ФК «Кайсар» и/или ФК «Астана» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2020/2021
Ордабасы — Кызыл-Жар СК
Жетысу — Шахтер.

11-й тур.

26 сентября (суббота)
Тараз — Тобол.

27 сентября (воскресенье)
Кызыл-Жар СК — Кайсар
Астана — Жетысу
Окжетпес — Кайрат.

28 сентября (понедельник)
Шахтер — Каспий.

Казахстанская Премьер-Лига

12-й тур.

1 октября (четверг)
Астана — Каспий * перенос матча в случае участия ФК «Астана» в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/2021
Кайрат — Шахтер * перенос матча в случае участия ФК «Кайрат» в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/2021
Кайсар — Окжетпес * перенос матча в случае участия ФК «Кайсар» в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/2021.

2 октября (пятница)
Тобол — Жетысу
Ордабасы — Тараз.

Шестой тур
4 октября (воскресенье)
Кайрат — Астана.

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