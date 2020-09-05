ПФЛК представила календарь матчей 8−12 туров КПЛ
Профессиональная футбольная лига Казахстана на официальном сайте опубликовала календарь матчей 8−12 туров казахстанской
Профессиональная футбольная лига Казахстана на официальном сайте опубликовала календарь матчей 8−12 туров казахстанской
Игры пройдут в единой локации «Алматы-Талгар» с соблюдением требований Санитарного протокола организации матчей, доступ зрителей на стадионы
Время начала матчей и арены будут назначаться в зависимости от погодных условий и запросов официального вещателя чемпионата. Прямую трансляцию будет вести телеканал Qazsport.
Восьмой тур.
11 сентября (пятница)
16:00. Жетысу — Окжетпес
21:00. Шахтер — Тараз.
12 сентября (суббота)
15:00. Ордабасы — Астана
17:00. Тобол —
20:00. Кайрат — Кайсар.
Седьмой тур.
16 сентября (среда)
Тобол — Ордабасы.
Девятый тур.
18 сентября (пятница)
Окжетпес — Каспий.
19 сентября (суббота)
Тараз — Жетысу.
20 сентября (воскресенье)
Астана — Шахтер
Кайсар — Ордабасы
Десятый тур.
22 сентября (вторник)
Тобол — Окжетпес.
23 сентября (среда)
Каспий — Тараз.
24 сентября (четверг)
Кайсар — Астана * перенос матча в случае участия ФК «Кайсар» и/или ФК «Астана» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2020/2021
Ордабасы —
Жетысу — Шахтер.
11-й тур.
26 сентября (суббота)
Тараз — Тобол.
27 сентября (воскресенье)
Астана — Жетысу
Окжетпес — Кайрат.
28 сентября (понедельник)
Шахтер — Каспий.
12-й тур.
1 октября (четверг)
Астана — Каспий * перенос матча в случае участия ФК «Астана» в раунде
Кайрат — Шахтер * перенос матча в случае участия ФК «Кайрат» в раунде
Кайсар — Окжетпес * перенос матча в случае участия ФК «Кайсар» в раунде
2 октября (пятница)
Тобол — Жетысу
Ордабасы — Тараз.
Шестой тур
4 октября (воскресенье)
Кайрат — Астана.