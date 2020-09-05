Агент Миранчука: Опция с отступными € 8 млн не рассматривалась из уважения к «Локо»

«Опция выкупа была. Футболист имел право покинуть клуб. Но эта опция нами не рассматривалась из огромного уважения футболиста к родному клубу. Переговоры шли цивилизованно. Многие агенты знали, итальянцы знали, что есть опция. И они не понимали, почему цена такая, когда есть опция. Но мы постарались все объяснить, в “Аталанте” нас поняли. Президент клуба отнёсся с пониманием, сказал: “Уважаю такие поступки и понимаю их”. После этого мы обсуждали финальную сумму. Трансфер абсолютно прозрачный. Кикнадзе сам общался с президентом “Аталанты”, они сами обсуждали все условия», — сообщил Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.