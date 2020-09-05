Агент Алексея Миранчука: В марте «Ювентус» должен был выйти на «Локомотив»
Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал об интересе со стороны других итальянских клубов.
Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал об интересе со стороны других итальянских клубов.
«До нового года, и я этого не скрывал, была поездка в Милан. Итальянские партнёры подготовили поездку, очень помогал Габриэле Джуффриде. Там у меня были прямые контакты с тремя клубами. Познакомились с синьором Паратичи — спортивным директором “Ювентуса”, с синьором Массара — спортивным директором “Милана” и общались со спортивным директором “Интера”. Эти встречи носили ознакомительный характер, мы обменивались впечатлениями и информацией. Паратичи сказал, что постарается сформировать предложение для “Локомотива”. Говорил, что в конце марта — начале апреля “Ювентус” выйдет на московский клуб. Но случилась всем известная коронавирусная история. Сложно судить, что не получилось у других клубов. Но по “Интеру” я чётко понимал, что там команда сильно зависит от Конте. Все трансферы происходят по его решению. А с “Аталантой” случилось то, чего мы хотели», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.