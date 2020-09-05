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16:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Алексея Миранчука: В марте «Ювентус» должен был выйти на «Локомотив»

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал об интересе со стороны других итальянских клубов.

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Источник: РИА "Новости"

«До нового года, и я этого не скрывал, была поездка в Милан. Итальянские партнёры подготовили поездку, очень помогал Габриэле Джуффриде. Там у меня были прямые контакты с тремя клубами. Познакомились с синьором Паратичи — спортивным директором “Ювентуса”, с синьором Массара — спортивным директором “Милана” и общались со спортивным директором “Интера”. Эти встречи носили ознакомительный характер, мы обменивались впечатлениями и информацией. Паратичи сказал, что постарается сформировать предложение для “Локомотива”. Говорил, что в конце марта — начале апреля “Ювентус” выйдет на московский клуб. Но случилась всем известная коронавирусная история. Сложно судить, что не получилось у других клубов. Но по “Интеру” я чётко понимал, что там команда сильно зависит от Конте. Все трансферы происходят по его решению. А с “Аталантой” случилось то, чего мы хотели», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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