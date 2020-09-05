Клуб КПЛ объявил о расторжении контракта с лучшим бомбардиром

При этом легионер еще 1 сентября в интервью румынским СМИ рассказал о расторжении контракта с казахстанским клубом, который действовал до лета 2022 года. По словам Энаке, период, проведенный во время пандемии вдали от дома, повлиял на него, и поэтому он решил покинуть Казахстан.



На следующий день «Кызыл-Жар СК» выступил с опровержением этой информации. В клубе отметили, что Энаке самовольно покинул команду.