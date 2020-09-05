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18:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси остался против своей воли. Но кому от этого будет лучше?

Перевод его нашумевшего интервью и выводы о будущем «Барселоны».

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Главный сериал лета закончился довольно быстро. Месси решил не идти в суд, чтобы добиваться расторжения контракта с «Барселоной». Он остался ещё на один год, чего и добивался президент Бартомеу.

Лео дал большое интервью, в котором подробно рассказал о ситуации: почему захотел уйти, почему передумал. На случай, если вы его ещё не видели, вот перевод главных моментов.

— Я говорил президенту, что уйду в конце сезона. Это был сложный сезон, были проблемы на тренировках, в раздевалке. Я всегда хотел закончить карьеру здесь, но понял, что команде нужна свежая кровь. И решил искать себе новые цели. Это решение не было принято после поражения от «Баварии», я говорил президенту намного раньше. Он всегда отвечал, что в конце сезона я сам выберу, уйти или остаться. Но в конце сезона не сдержал слова.

— Решение об уходе было трудным. Но в клубе уже давно нет никакого проекта. Только всякие фокусы, чтобы заткнуть дыры, так не построить клуб-победитель.

— Когда я сказал семье, что мы переедем, была настоящая драма. Все плакали. Дети не хотели менять школу. Но я должен был думать о будущем. Хочу играть на самом высоком уровне, выигрывать трофеи, бороться за Лигу чемпионов. Необязательно выигрывать, это очень трудная задача, но надо оставаться конкурентоспособным. «Барселона» уже несколько лет неконкурентоспособна: с «Ромой», «Ливерпулем», «Баварией».

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Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»

— Президент говорил, что я могу принять решение в конце сезона. А сейчас он говорит, что решать нужно было до 10-го июня. Но 10-го июня из-за этого чёртова коронавируса сезон был в разгаре. А когда он закончился, президент сказал, что не отпустит меня без выплаты 700 млн евро. Это же невозможно. Единственным способом уйти было только идти в суд. Но я никогда не буду судиться с «Барселоной», этот клуб дал мне всё, я его люблю.

— Мне не понравились публикации в прессе. Вокруг оказалось очень много лживых людей. Они ставили под сомнение мою приверженность клубу. Но я люблю «Барселону», и это никогда не изменится. А все эти разговоры, что дело в деньгах… Я много раз мог уйти и зарабатывать больше. Хуже всего, когда писали фейки. Например, что я был готов судиться ради своей выгоды. Я бы никогда на это не пошёл. Не было такого, что «Я ухожу и точка». Это было трудное решение.

— Уведомление через бюрофакс понадобилось, чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки. Президент отмахивался, говорил, что там видно будет, что позже поговорим. Пришлось отправлять запрос о разрыве контракта. Я хотел придать делу официальность, показать, что решение принято. Если бы я этого не сделал, была бы активирована опция продления контракта на год. Да, сейчас мне говорят, что я должен был уведомить до 10-го июня. Но по ходу сезона президент всегда говорил, что я могу решить в конце сезона. 10-го июня, когда мы играли, это было неправильно.

— От того, что мне не позволили уйти, моё отношение к команде не изменится. Я отдам на поле все силы. Я всегда хочу побеждать, не люблю проигрывать. Не знаю, станем ли мы более конкурентными в новом сезоне. Пришёл новый тренер с новыми идеями, подождём и увидим, как на это отреагирует команда. Всё, что я могу сказать сейчас — я приложу максимум усилий.

Пиррова победа Бартомеу

Такое подробное интервью многое объясняет. Выходит, Месси остался только потому, что не хотел судиться с клубом. Возможно, Бартомеу этого и ожидал, но это неважно. Ему удалось сохранить в команде лучшего игрока — хоть и против его воли. Но вот не станет ли эта победа пирровой?

В «Барселоне» давно назрела смена поколений. Даже Месси объяснил решение уйти тем, что клубу нужна свежая кровь. И клуб наконец делает первые шаги: ушёл Ракитич, уходят Видаль и Суарес. Но разве этого достаточно?

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Месси опять все решил: «Барса» вышла в ¼ финала ЛЧ

У «Барселона» возрастная короткая обойма, и она стала ещё короче. С уходом Суареса, Видаля и Ракитича остаётся всего 13 игроков, которые в прошлом году сыграли больше 10 матчей в чемпионате. Вот только денег на серьёзное усиление нет. Прошлый год клуб закончил с трансферным минусом в 100 млн евро, а в этом году на время пандемии был вынужден сократить зарплаты игроков на 70%. Более того, Бартомеу недавно попытался снова уговорить команду пойти на сокращения — но в этот раз игроки отказались. Нынешним летом клуб, обменяв Артура на Пьянича и выкупив Тринкао, уже ушёл в минус.

То есть проблемы «Барсы» не решены — к ним только добавился расстроенный Месси. Даже если он действительно будет выкладываться на 100%, ещё неизвестно, найдёт ли он общий язык с Куманом, известного жёстким стилем общения со звёздами.

Конечно, сохранение Месси — победа Бартомеу. Но в итоге лето было потрачено на конфликты, а не на усиление. У Кумана минимум времени на внедрение новых идей — все разъехались в сборные, на его первой тренировке почти не было игроков основы. Какой-то компромисс с Месси мог бы позволить продать его — не за 700 млн, но даже 100 помогли бы купить пару качественных игроков. Вместо этого Месси уйдёт бесплатно через год, а финансовая ситуация становится всё труднее. Кому это на пользу?

Президенту «Барселоны», который боялся стать тем самым, кто потерял Месси. Для клуба ценность Месси станет ясна только по ходу сезона — мы по сборной Аргентины знаем, что Месси не всегда является тем лидером, который ведёт за собой команду в трудные моменты. Особенно, когда он недоволен тем, что происходит. Ну и для самого Месси это точно не хэппи-энд. В общем, вопросов осталось явно больше, чем ответов. Ответы даст только сезон.

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