Ибишевич отказался от зарплаты в «Шальке»
Новичок «Шальке» форвард Ведад Ибишевич сказал, что не будет получать зарплату за свою работу.
Новичок «Шальке» форвард Ведад Ибишевич сказал, что не будет получать зарплату за свою работу.
«Я пришел сюда играть в бундеслиге, а не зарабатывать деньги, — цитирует игрока ВВС. — Мы договорились, что я не буду получать зарплату, а только сумму, необходимую на покрытие страховки. Моя зарплата будет идти на благотворительность. Я буду играть только за бонусы».
Ранее Ибишевич выступал за «Герту», форвард покинул клуб по окончании сезона-2019/20 в связи с окончанием срока действия контракта. В минувшем сезоне 36-летний босниец провел 27 матчей за берлинскую команду, на его счету девять голов и четыре результативные передачи.
Контракт нападающего с «Шальке» рассчитан на один год.