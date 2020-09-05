Ибишевич отказался от зарплаты в «Шальке»

«Я пришел сюда играть в бундеслиге, а не зарабатывать деньги, — цитирует игрока ВВС. — Мы договорились, что я не буду получать зарплату, а только сумму, необходимую на покрытие страховки. Моя зарплата будет идти на благотворительность. Я буду играть только за бонусы».