СМИ: Алексей Миранчук пропустит около шести недель из-за травмы

В пятницу «Аталанта» на своем сайте объявила о переходе из «Локомотива» Миранчука. Полузащитник 23 августа получил травму в матче чемпионата России против московского «Спартака».

По данным источника, медицинское обследование показало, что для восстановления Миранчука может потребоваться около полутора месяцев. Отмечается, что россиянин сможет дебютировать за «Аталанту» только 4 октября в матче против «Кальяри».