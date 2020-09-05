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19:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Алексей Миранчук пропустит около шести недель из-за травмы

Российский футболист итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук пропустит около шести недель из-за травмы бедра, сообщает Fotball Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Аталанта» на своем сайте объявила о переходе из «Локомотива» Миранчука. Полузащитник 23 августа получил травму в матче чемпионата России против московского «Спартака».

По данным источника, медицинское обследование показало, что для восстановления Миранчука может потребоваться около полутора месяцев. Отмечается, что россиянин сможет дебютировать за «Аталанту» только 4 октября в матче против «Кальяри».

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