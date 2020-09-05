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19:47 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Минска» вышли в 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» стали участниками 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в поединке 1/16 финала минчане обыграли в гостях «Островец», выступающий во второй лиге национального первенства, со счетом 3:0.

Ранее в 1/8 финала кубкового розыгрыша вышли борисовский БАТЭ, брестское «Динамо», солигорский «Шахтер», жодинское «Торпедо-БелАЗ», «Городея», брестский «Рух», мозырская «Славия», «Витебск», «Слуцк», «Ислочь», минский «Энергетик-БГУ», а также два представителя первой лиги национального первенства речицкий «Спутник» и дзержинский «Арсенал».

Последний участник 1/8 финала определится после матча «Слоним-2017» — «Неман» (Гродно), который состоится позже.

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