Футболисты «Минска» вышли в 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси

Сегодня в поединке 1/16 финала минчане обыграли в гостях «Островец», выступающий во второй лиге национального первенства, со счетом 3:0.

Ранее в 1/8 финала кубкового розыгрыша вышли борисовский БАТЭ, брестское «Динамо», солигорский «Шахтер», жодинское «Торпедо-БелАЗ», «Городея», брестский «Рух», мозырская «Славия», «Витебск», «Слуцк», «Ислочь», минский «Энергетик-БГУ», а также два представителя первой лиги национального первенства речицкий «Спутник» и дзержинский «Арсенал».