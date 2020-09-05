«Вулверхэмптон» купил 18-летнего форварда «Порту» за рекордную сумму

Источник: Спорт-Экспресс

18-летний нападающий подписал с клубом АПЛ пятилетний контракт. «Порту» получил за футболиста 35 миллионов фунтов стерлингов.

Это рекордная покупка в истории «Вулверхэмптона». Предыдущий рекорд составлял 30 миллионов: столько клуб заплатил за Рауля Хименеса в 2019 году.