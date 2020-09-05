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21:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шахтёр» из Солигорска объявил имя нового главного тренера

Сегодня, 5 сентября, в солигорском «Шахтёре» был представлен новый главный тренер, им стал украинский специалист Роман Григорчук, сообщает официальный сайт клуба.

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В его тренерский штаб вошли Михаил Савка (старший тренер), Андрей Глущенко (тренер вратарей) и Анатолий Коротя (тренер-аналитик).

Григорчук начал тренерскую карьеру в «Динабурге». После «Динабурга» тренировал «Вентспилс», запорожский «Металлург», одесский «Черноморец», азербайджанскую «Габалу» и казахстанскую «Астану».

Сообщалось, что бывший главный тренер солигорского «Шахтёра» Юрий Вернидуб покинул команду из-за конфликта с одним из руководителей клуба. Вернидуб возглавил клуб в 2019 году. До этого он работал в луганской «Заре».

После 22 туров команда, имея в активе 43 очка, занимает лидирующую строчку в таблице чемпионата Беларуси.

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