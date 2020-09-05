«Шахтёр» из Солигорска объявил имя нового главного тренера

В его тренерский штаб вошли Михаил Савка (старший тренер), Андрей Глущенко (тренер вратарей) и Анатолий Коротя (тренер-аналитик).

Григорчук начал тренерскую карьеру в «Динабурге». После «Динабурга» тренировал «Вентспилс», запорожский «Металлург», одесский «Черноморец», азербайджанскую «Габалу» и казахстанскую «Астану».

Сообщалось, что бывший главный тренер солигорского «Шахтёра» Юрий Вернидуб покинул команду из-за конфликта с одним из руководителей клуба. Вернидуб возглавил клуб в 2019 году. До этого он работал в луганской «Заре».