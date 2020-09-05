«Шахтёр» из Солигорска объявил имя нового главного тренера
Сегодня, 5 сентября, в солигорском «Шахтёре» был представлен новый главный тренер, им стал украинский специалист Роман Григорчук, сообщает официальный сайт клуба.
Сегодня, 5 сентября, в солигорском «Шахтёре» был представлен новый главный тренер, им стал украинский специалист Роман Григорчук, сообщает официальный сайт клуба.
В его тренерский штаб вошли Михаил Савка (старший тренер), Андрей Глущенко (тренер вратарей) и Анатолий Коротя (тренер-аналитик).
Григорчук начал тренерскую карьеру в «Динабурге». После «Динабурга» тренировал «Вентспилс», запорожский «Металлург», одесский «Черноморец», азербайджанскую «Габалу» и казахстанскую «Астану».
Сообщалось, что бывший главный тренер солигорского «Шахтёра» Юрий Вернидуб покинул команду
После 22 туров команда, имея в активе 43 очка, занимает лидирующую строчку в таблице чемпионата Беларуси.