«Реал» планирует выручить более € 100 млн от продажи четырёх игроков, включая Бэйла

По информации источника, мадридцы серьёзно пострадали от кризиса из-за коронавируса. Очистке состава также благоприятствует сокращение фонда заработной платы (сейчас € 283 млн для основной команды). Такой вариант будет выгоден и для главного тренера Зинедина Зидана, который в прошлом сезоне был вынужден оставлять по 7−8 игроков вне заявки.