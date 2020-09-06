«Реал» планирует выручить более € 100 млн от продажи четырёх игроков, включая Бэйла
Мадридский «Реал» планирует продать форвардов Гарета Бэйла, Мариано Диаса, Борху Майораля, а также защитника Серхио Регилона, сообщает AS.
Мадридский «Реал» планирует продать форвардов Гарета Бэйла, Мариано Диаса, Борху Майораля, а также защитника Серхио Регилона, сообщает AS.
По информации источника, мадридцы серьёзно пострадали от кризиса
От продажи Бэйла, Регилона, Мариано и Майораля «Реал» планирует выручить более € 100 млн. Уточняется, что в условиях кризиса сделать это будет крайне сложно. Команду может также покинуть Лукас Васкес, однако испанец не хочет менять прописку.