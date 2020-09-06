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00:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» планирует выручить более € 100 млн от продажи четырёх игроков, включая Бэйла

Мадридский «Реал» планирует продать форвардов Гарета Бэйла, Мариано Диаса, Борху Майораля, а также защитника Серхио Регилона, сообщает AS.

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Источник: Reuters

По информации источника, мадридцы серьёзно пострадали от кризиса из-за коронавируса. Очистке состава также благоприятствует сокращение фонда заработной платы (сейчас € 283 млн для основной команды). Такой вариант будет выгоден и для главного тренера Зинедина Зидана, который в прошлом сезоне был вынужден оставлять по 7−8 игроков вне заявки.

От продажи Бэйла, Регилона, Мариано и Майораля «Реал» планирует выручить более € 100 млн. Уточняется, что в условиях кризиса сделать это будет крайне сложно. Команду может также покинуть Лукас Васкес, однако испанец не хочет менять прописку.

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