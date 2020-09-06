Месси разочарован отсутствием поддержки со стороны игроков «Барселоны»
33-летний нападающий «Барселоны» Лионель Месси, решивший не покидать каталонский клуб после встречи отца с президентом
33-летний нападающий «Барселоны» Лионель Месси, решивший не покидать каталонский клуб после встречи отца с президентом
Как утверждает источник, Лионеля Месси удивило и задело отсутствие сообщений со словами поддержки от его партнёров по команде в «Барселоне».
Напомним, что вчера, 5 сентября, 33-летний аргентинец вновь не появился на тренировке
«Барселона» дала понять, что не даст Лионелю возможности покинуть клуб бесплатно. Месси не захотел судиться с клубом, в котором провёл 20 лет.
Вероятно, он уйдёт от каталонцев следующим летом, когда истечёт контракт.