Месси разочарован отсутствием поддержки со стороны игроков «Барселоны»

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Как утверждает источник, Лионеля Месси удивило и задело отсутствие сообщений со словами поддержки от его партнёров по команде в «Барселоне».

Барселона (Барселона) Все о команде

Напомним, что вчера, 5 сентября, 33-летний аргентинец вновь не появился на тренировке сине-гранатовых, несмотря на заявление о его продолжении карьеры в клубе после встречи его отца с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a728eed80569ea0b8150" data-vnd="a728eed80569ea0b8150" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a728eed80569ea0b8150" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселона» дала понять, что не даст Лионелю возможности покинуть клуб бесплатно. Месси не захотел судиться с клубом, в котором провёл 20 лет.