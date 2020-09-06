«Барселона» готова заплатить более 50 миллионов евро за Депая и Вайналдума

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Главный тренер команды Роналд Куман ратует за приглашение двух игроков, с которыми знаком по работе в сборной Голландии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a728eed80569ea0b8150" data-vnd="a728eed80569ea0b8150" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a728eed80569ea0b8150" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Речь идет о полузащитнике «Ливерпуля» Джини Вайналдуме и хавбеке «Лиона» Мемфисе Депае. Ожидается, что в скором времени каталонский клуб сделает предложения по обоим игроками, утверждает в Twitter журналиста Фабрицио Романо.

Причем за двоих игроков «Барса» готова заплатить 50−55 миллионов евро.

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В прошлом сезоне 29-летний Вайналдум провел 47 матчей на клубном уровне и забил 6 голов. Его нынешний контракт истекает в июне 2021 года.