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12:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» готова заплатить более 50 миллионов евро за Депая и Вайналдума

«Барселона» намерена укрепить состав в нынешнее трансферное окно.

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Главный тренер команды Роналд Куман ратует за приглашение двух игроков, с которыми знаком по работе в сборной Голландии.

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Речь идет о полузащитнике «Ливерпуля» Джини Вайналдуме и хавбеке «Лиона» Мемфисе Депае. Ожидается, что в скором времени каталонский клуб сделает предложения по обоим игроками, утверждает в Twitter журналиста Фабрицио Романо.

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Причем за двоих игроков «Барса» готова заплатить 50−55 миллионов евро.

Барселона (Барселона)

В прошлом сезоне 29-летний Вайналдум провел 47 матчей на клубном уровне и забил 6 голов. Его нынешний контракт истекает в июне 2021 года.

В минувшем сезоне 26-летний Депай провел 22 матча, забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с французским клубом истекает в июне 2021-го.

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