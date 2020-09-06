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13:58 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер с опытом игры за казахстанский клуб близок к возвращению в КПЛ

Бывший футболист карагандинского «Шахтера» Артем Барановский может перейти в «Кызыл-Жар СК», сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram.

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Украинский защитник в минувшем сезоне неплохо зарекомендовал себя в карагандинском клубе, забив один гол в 33 матчах КПЛ. Но зимой перешел в узбекскую «Бухару», которую затем покинул и стал свободным агентом.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ближайшее время он должен подписать контракт с петропавловцами.

Казахстанская Премьер-Лига

Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

В нынешнем чемпионате «Кызыл-Жар СК» занимает восьмое место из 11, набрав семь очков в шести играх.

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