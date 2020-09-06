Легионер с опытом игры за казахстанский клуб близок к возвращению в КПЛ
Бывший футболист карагандинского «Шахтера» Артем Барановский может перейти в «Кызыл-Жар СК», сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram.
Бывший футболист карагандинского «Шахтера» Артем Барановский может перейти в «Кызыл-Жар СК», сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram.
Украинский защитник в минувшем сезоне неплохо зарекомендовал себя в карагандинском клубе, забив один гол в 33 матчах КПЛ. Но зимой перешел в узбекскую «Бухару», которую затем покинул и стал свободным агентом.
В ближайшее время он должен подписать контракт с петропавловцами.
Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.
В нынешнем чемпионате «Кызыл-Жар СК» занимает восьмое место из 11, набрав семь очков в шести играх.