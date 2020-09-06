Текущие события
Футбол. Лига наций
16:00
Уэльс
Болгария
Футбол. Лига наций
16:00
Андорра
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
19:00
Венгрия
Россия
Футбол. Лига наций
19:00
Ирландия
Финляндия
Футбол. Лига наций
19:00
Словения
Молдавия
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Украина
Футбол. Лига наций
21:45
Швейцария
Германия
Футбол. Лига наций
21:45
Сербия
Турция
Футбол. Лига наций
21:45
Косово
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Мальта
Латвия
Все события
Фоторепортажи
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
13:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Лионель Месси прошёл тестирование на коронавирус дома

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прошёл ПЦР-тест на коронавирус дома, сообщает Ole.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

По информации источника, аргентинский форвард сможет принять участие в тренировке каталонской команды, которая состоится завтра, 7 сентября, если результат его теста окажется отрицательным. Накануне Месси объявил, что остаётся в «Барселоне» ещё на один сезон, однако позже не появился на командном занятии, которое прошло вчера, 5 сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.
Барселона (Барселона)

Появилась информация, согласно которой Лионель Месси решил не покидать сине-гранатовых после встречи его отца, Хорхе, с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу. «Барселона» дала понять, что не даст Лионелю возможности покинуть клуб бесплатно. Месси не захотел судиться с клубом, в котором провёл 20 лет. Вероятно, он уйдёт от каталонцев следующим летом, когда истечёт контракт.

Читайте также
 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
Три российских вратаря в полуфинале Кубка Стэнли: итоги 2 раунда
«Барселона» готова заплатить за двух игроков более 50 млн евро
Тренер: Венгрии будет сложно набрать очки в матче против россиян
Россиянин проиграл бразильцу на турнире UFC в Лас-Вегасе
Месси разочарован отсутствием поддержки игроков «Барселоны»
Рематч финала ЧМ и другие: Топ-5 ставок на Лигу наций
UFC отменил 2 поединка в Лас-Вегасе из-за коронавируса у бойцов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь