Лионель Месси прошёл тестирование на коронавирус дома

По информации источника, аргентинский форвард сможет принять участие в тренировке каталонской команды, которая состоится завтра, 7 сентября, если результат его теста окажется отрицательным. Накануне Месси объявил, что остаётся в «Барселоне» ещё на один сезон, однако позже не появился на командном занятии, которое прошло вчера, 5 сентября.