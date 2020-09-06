Моуринью прогулялся по крыше стадиона «Тоттенхэма»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью вместе с футболистами прогулялся по крыше домашнего стадиона лондонского клуба. Видео опубликовано в Twitter «шпор».
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью вместе с футболистами прогулялся по крыше домашнего стадиона лондонского клуба. Видео опубликовано в Twitter «шпор».
Во время экскурсии по «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» представители команды прошли по выступу над полем, находящимся на большой высоте и не имеющим заграждений. При этом и специалист, и игроки использовали специальное альпинистское снаряжение.
Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре прошлого года. В минувшем сезоне команда заняла шестое место в Английской