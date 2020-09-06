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15:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Моуринью прогулялся по крыше стадиона «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью вместе с футболистами прогулялся по крыше домашнего стадиона лондонского клуба. Видео опубликовано в Twitter «шпор».

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Источник: AP 2020

Во время экскурсии по «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» представители команды прошли по выступу над полем, находящимся на большой высоте и не имеющим заграждений. При этом и специалист, и игроки использовали специальное альпинистское снаряжение.

Во время загрузки произошла ошибка.
Английская Премьер-Лига

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре прошлого года. В минувшем сезоне команда заняла шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ).

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