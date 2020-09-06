СМИ: «Реал» не получал предложений о покупке Бэйла

Источник: Reuters

Ранее Бэйл заявил о желании покинуть клуб. По словам 31-летнего футболиста, «Реал» блокировал все предложения о трансфере.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d410c167a4ebe0100409" data-vnd="d410c167a4ebe0100409" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d410c167a4ebe0100409" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По информации источника, Бэйл является самым высокооплачиваемым игроком «Реала» и не хочет снижать зарплату, в связи с чем другие клубы не хотят его покупать. Подчеркивается, что главный тренер английского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заинтересован в переходе валлийца, однако руководство клуба не готово тратить крупные средства.

Реал (Мадрид) Все о команде

Действующий контракт Бэйла рассчитан до 30 июня 2022 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость трансфера форварда оценивается в €32 млн. В сезоне-2019/20 валлиец провел 20 матчей за «Реал» во всех турнирах, забив три мяча и отдав две голевые передачи, всего в составе мадридцев на его счету 249 игр, 105 мячей и 67 голевых передач. Бэйл выступает за испанский клуб с 2013 года, перейдя из «Тоттенхэма», за его трансфер «Реал» заплатил €101 млн.