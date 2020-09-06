СМИ: «Реал» не получал предложений о покупке Бэйла
ТАСС, 6 сентября. Испанскому футбольному клубу «Реал» не поступали предложения о покупке валлийского форварда Гарета Бэйла. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.
ТАСС, 6 сентября. Испанскому футбольному клубу «Реал» не поступали предложения о покупке валлийского форварда Гарета Бэйла. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.
Ранее Бэйл заявил о желании покинуть клуб. По словам 31-летнего футболиста, «Реал» блокировал все предложения о трансфере.
По информации источника, Бэйл является самым высокооплачиваемым игроком «Реала» и не хочет снижать зарплату, в связи с чем другие клубы не хотят его покупать. Подчеркивается, что главный тренер английского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заинтересован в переходе валлийца, однако руководство клуба не готово тратить крупные средства.
Действующий контракт Бэйла рассчитан до 30 июня 2022 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость трансфера форварда оценивается в €32 млн. В сезоне-2019/20 валлиец провел 20 матчей за «Реал» во всех турнирах, забив три мяча и отдав две голевые передачи, всего в составе мадридцев на его счету 249 игр, 105 мячей и 67 голевых передач. Бэйл выступает за испанский клуб с 2013 года, перейдя из «Тоттенхэма», за его трансфер «Реал» заплатил €101 млн.
Бэйл является чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании в составе «Реала». Нападающий четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза — клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.