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16:44 (мск), источник: Vesti.kz

Популярный российский комментатор: Знаете, кто такой Стас Покатилов? Это вратарь сборной Казахстана, дети

Российский комментатор канала Матч-ТВ Роман Нагучев в передаче «Футболина» рассказал историю про голкипера сборной Казахстана по футболу и «Кайрата» Стаса Покатилова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Было бы круче, если бы это был Стас Покатилов. Знаете, кто это? Это вратарь сборной Казахстана, дети. И, кстати, его реально зовут Стас и у него в паспорте так написано, не Станислав. Когда тебе делать нечего и ты в Instagram пишешь “задайте вопрос” и кто-нибудь пишет “кто ваш претендент на “Золотой мяч”?”, то я всегда отвечаю “Стас Покатилов”, мой любимый игрок — Стас Покатилов. Полтора года назад я снимал программу “Тренерский штаб” и был на сборах с “Локомотивом”, “Оренбургом”, “Зенитом”. И когда были со “Спартаком”, они жили в одном отеле с карагандинским “Шахтером”. А он был вратарем “Шахтера”. И мне пресс-атташе “Шахтера” говорит: “Слушай, тут такое дело. Ты правда любишь Стаса Покатилова? Просто все говорят, что он твой любимый игрок”. Я отвечаю: “Да. Вот тут Стас Покатилов, а вот тут Марко Ван Бастен”. И я говорю пресс-атташе: “Я хотел бы познакомиться со Стасом”. А он мне говорит: “Он сейчас не может, он после тренировки”. А я думаю, то есть в системе футбольных координат Казахстана вначале идет Стас Покатилов, затем Марко Ван Бастен, Деннис Бергкамп. Но шарфик они мне подарили. Привет им большой», — рассказал Нагучев.

Кайрат (Алма-Ата)

Напомним, в данное время Покатилов выступает за «Кайрат». В «Шахтере» он выступал с лета 2013 года, а в 2015-м перешел в «Актобе».

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