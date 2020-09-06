Популярный российский комментатор: Знаете, кто такой Стас Покатилов? Это вратарь сборной Казахстана, дети

«Было бы круче, если бы это был Стас Покатилов. Знаете, кто это? Это вратарь сборной Казахстана, дети. И, кстати, его реально зовут Стас и у него в паспорте так написано, не Станислав. Когда тебе делать нечего и ты в Instagram пишешь “задайте вопрос” и кто-нибудь пишет “кто ваш претендент на “Золотой мяч”?”, то я всегда отвечаю “Стас Покатилов”, мой любимый игрок — Стас Покатилов. Полтора года назад я снимал программу “Тренерский штаб” и был на сборах с “Локомотивом”, “Оренбургом”, “Зенитом”. И когда были со “Спартаком”, они жили в одном отеле с карагандинским “Шахтером”. А он был вратарем “Шахтера”. И мне пресс-атташе “Шахтера” говорит: “Слушай, тут такое дело. Ты правда любишь Стаса Покатилова? Просто все говорят, что он твой любимый игрок”. Я отвечаю: “Да. Вот тут Стас Покатилов, а вот тут Марко Ван Бастен”. И я говорю пресс-атташе: “Я хотел бы познакомиться со Стасом”. А он мне говорит: “Он сейчас не может, он после тренировки”. А я думаю, то есть в системе футбольных координат Казахстана вначале идет Стас Покатилов, затем Марко Ван Бастен, Деннис Бергкамп. Но шарфик они мне подарили. Привет им большой», — рассказал Нагучев.