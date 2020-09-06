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17:29 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ сообщили о проблемах «Астаны» с финансами и сумму долгов перед футболистами

Столичная «Астана» имеет проблемы с финансированием, сообщает Meta-ratings.kz. По неофициальным данным, долги клуба по подъемным, полагающимся игрокам, пришедшим в последние два-три трансферных окна, а также их агентам, составляют свыше миллиона евро.

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Источник: vk.com/astanafootballclub

По причине сокращения финансирования руководство клуба не имеет возможности пригласить известного тренера, зарплата которого будет начинаться от 50 тысяч евро в месяц. Хотя переговоры велись с такими специалистами, как украинцы Дмитрий Парфенов и Юрий Вернидуб, россияне Олег Кононов и Рашид Рахимов, белорус Игорь Криушенко и другими.

Есть вероятность, что в будущем году финансирование клуба будет дополнительно урезано. Поэтому «Астана» ставит задачу пробиться в групповой этап Лиги Европы, где сможет зарабатывать.

В настоящее время команду тренирует исполнительный директор Пол Эшуорт, ранее работавший в латвийских «Сконто» и «Вентспилсе», а также в российском «Ростове».

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