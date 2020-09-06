СМИ сообщили о проблемах «Астаны» с финансами и сумму долгов перед футболистами

Источник: vk.com/astanafootballclub

По причине сокращения финансирования руководство клуба не имеет возможности пригласить известного тренера, зарплата которого будет начинаться от 50 тысяч евро в месяц. Хотя переговоры велись с такими специалистами, как украинцы Дмитрий Парфенов и Юрий Вернидуб, россияне Олег Кононов и Рашид Рахимов, белорус Игорь Криушенко и другими.

Есть вероятность, что в будущем году финансирование клуба будет дополнительно урезано. Поэтому «Астана» ставит задачу пробиться в групповой этап Лиги Европы, где сможет зарабатывать.