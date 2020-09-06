«Кайрат» проиграл «Каспию» в товарищеском матче
Актауский «Каспий» в товарищеском матче переиграл алматинский «Кайрат», сообщает KazFootball.kz.
Актауский «Каспий» в товарищеском матче переиграл алматинский «Кайрат», сообщает KazFootball.kz.
Встреча завершилась со счетом 3:2. Стоит отметить, что в составе «Кайрата» играли футболисты, не получившие вызов в свои национальные и молодежные сборные.
Напомним, «Кайрат» с 18-ю очками лидирует в чемпионате, а «Каспий» с тремя баллами занимает последнее, 11-е, место. КПЛ возобновится 11 сентября после паузы