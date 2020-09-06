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20:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» проиграл «Каспию» в товарищеском матче

Актауский «Каспий» в товарищеском матче переиграл алматинский «Кайрат», сообщает KazFootball.kz.

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Источник: kazfootball.kz

Встреча завершилась со счетом 3:2. Стоит отметить, что в составе «Кайрата» играли футболисты, не получившие вызов в свои национальные и молодежные сборные.

Напомним, «Кайрат» с 18-ю очками лидирует в чемпионате, а «Каспий» с тремя баллами занимает последнее, 11-е, место. КПЛ возобновится 11 сентября после паузы из-за матчей сборных в Лиге наций.

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