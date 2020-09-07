Футболисты «Манчестер Сити» Марез и Ляпорт заразились коронавирусом
Футболисты «Манчестер Сити» Рияд Марез и Аймерик Ляпорт сдали положительные тесты на коронавирус, сообщается на сайте английской команды.
Футболисты «Манчестер Сити» Рияд Марез и Аймерик Ляпорт сдали положительные тесты на коронавирус, сообщается на сайте английской команды.
Как отмечается в сообщении, у обоих игроков заболевание протекает бессимптомно, они находятся на самоизоляции в соответствии с протоколами
Матч первого тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой», запланированный на 12 сентября, ранее был перенесен, новая дата встречи пока не объявлена. Во втором туре