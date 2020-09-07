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13:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Манчестер Сити» Марез и Ляпорт заразились коронавирусом

Футболисты «Манчестер Сити» Рияд Марез и Аймерик Ляпорт сдали положительные тесты на коронавирус, сообщается на сайте английской команды.

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Источник: AP 2020

Как отмечается в сообщении, у обоих игроков заболевание протекает бессимптомно, они находятся на самоизоляции в соответствии с протоколами премьер-лиги и британского правительства.

Матч первого тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой», запланированный на 12 сентября, ранее был перенесен, новая дата встречи пока не объявлена. Во втором туре премьер-лиги «горожане» сыграют на выезде с «Вулверхэмптоном» 21 сентября.

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