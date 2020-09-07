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17:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» возобновила подготовку к матчам КПЛ

Футболисты «Астаны» вернулись к тренировкам после непродолжительного отдыха, сообщает пресс-служба клуба.

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Подготовка к возобновлению чемпионата Казахстана проходит в Алматы. Работу с командой продолжает исполняющий обязанности главного тренера Пол Эшуорт.

В занятиях принимают участие все футболисты, за исключением игроков национальных и молодежных сборных, а также Жарко Томашевича, который присоединится к команде в течение нескольких дней.

Ближайший матч «Астана» проведет 12 сентября против шымкентского «Ордабасы».

17 сентября столичному клубу предстоит матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против чемпиона Черногории клуба «Будучность».

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