«Астана» возобновила подготовку к матчам КПЛ

Подготовка к возобновлению чемпионата Казахстана проходит в Алматы. Работу с командой продолжает исполняющий обязанности главного тренера Пол Эшуорт.

В занятиях принимают участие все футболисты, за исключением игроков национальных и молодежных сборных, а также Жарко Томашевича, который присоединится к команде в течение нескольких дней.