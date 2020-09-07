«Астана» возобновила подготовку к матчам КПЛ
Футболисты «Астаны» вернулись к тренировкам после непродолжительного отдыха, сообщает
Футболисты «Астаны» вернулись к тренировкам после непродолжительного отдыха, сообщает
Подготовка к возобновлению чемпионата Казахстана проходит в Алматы. Работу с командой продолжает исполняющий обязанности главного тренера Пол Эшуорт.
В занятиях принимают участие все футболисты, за исключением игроков национальных и молодежных сборных, а также Жарко Томашевича, который присоединится к команде в течение нескольких дней.
Ближайший матч «Астана» проведет 12 сентября против шымкентского «Ордабасы».
17 сентября столичному клубу предстоит матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против чемпиона Черногории клуба «Будучность».