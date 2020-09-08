СМИ: Роналду сделал предложение Джорджине
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес.
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес.
Как сообщает El Mundo со ссылкой на португальского журналиста, это произошло в августе во время межсезонья. Футболист сделал предложение девушке на вечеринке, которую организовала Джорджина для встречи с его друзьями. Аргентинская модель ответила согласием.
Отмечается, что пара пока не планирует свадьбу, ее дата не назначена.
С 2010 по 2015 год португалец встречался с российской моделью Ириной Шейк.
У Роналду четверо детей. В 2010 году от неизвестной матери родился его первый сын, в 2017-м суррогатная мать принесла футболисту близнецов, а в ноябре того года на свет появилась Алана Мартина, матерью которой является Джорджина.