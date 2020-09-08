СМИ: Роналду сделал предложение Джорджине

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Как сообщает El Mundo со ссылкой на португальского журналиста, это произошло в августе во время межсезонья. Футболист сделал предложение девушке на вечеринке, которую организовала Джорджина для встречи с его друзьями. Аргентинская модель ответила согласием.

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Отмечается, что пара пока не планирует свадьбу, ее дата не назначена.

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С 2010 по 2015 год португалец встречался с российской моделью Ириной Шейк.