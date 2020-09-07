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21:49 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по футболу Мбаппе заразился коронавирусом

ТАСС, 7 сентября. Коронавирусная инфекция выявлена у нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает агентство France-Presse.

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Источник: AP 2020

Мбаппе помещен на карантин и пропустит домашний матч второго тура группового раунда Лиги наций против команды Хорватии, который пройдет 8 сентября. При этом нападающий участвовал в тренировке сборной Франции, которая прошла в понедельник вечером. Тестирование игрок прошел утром того же дня.

Ранее ПСЖ сообщил о шести случаях заражения в команде. По информации издания L'Equipe, были инфицированы аргентинские полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, ранее выступавший за петербургский «Зенит», а также бразильский нападающий Неймар.

ПСЖ (Париж)

Мбаппе 21 год, он выступает за ПСЖ с 2017 года, до этого форвард играл в «Монако». Он является четырехкратным чемпионом Франции, также футболист по два раза завоевывал Кубок Франции и Кубок лиги, один раз суперкубок страны. В 2017 году нападающий был удостоен награды лучшему молодому игроку Европы — Golden Boy. В составе сборной Франции Мбаппе стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.

Новый сезон чемпионата Франции стартовал 21 августа. Состоялись два тура, ПСЖ не провел ни одного матча, встречи были перенесены по просьбе клуба из Парижа.

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