Чемпион мира по футболу Мбаппе заразился коронавирусом

Источник: AP 2020

Мбаппе помещен на карантин и пропустит домашний матч второго тура группового раунда Лиги наций против команды Хорватии, который пройдет 8 сентября. При этом нападающий участвовал в тренировке сборной Франции, которая прошла в понедельник вечером. Тестирование игрок прошел утром того же дня.

Ранее ПСЖ сообщил о шести случаях заражения в команде. По информации издания L'Equipe, были инфицированы аргентинские полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, ранее выступавший за петербургский «Зенит», а также бразильский нападающий Неймар.

ПСЖ (Париж) Все о команде

Мбаппе 21 год, он выступает за ПСЖ с 2017 года, до этого форвард играл в «Монако». Он является четырехкратным чемпионом Франции, также футболист по два раза завоевывал Кубок Франции и Кубок лиги, один раз суперкубок страны. В 2017 году нападающий был удостоен награды лучшему молодому игроку Европы — Golden Boy. В составе сборной Франции Мбаппе стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.