Хамес Родригес перешел в «Эвертон»

Хамес знаком с главным тренером ливерпульцев Карло Анчелотти, который привел его в «Реал» в 2014 году.

— Я невероятно рад перейти в этот выдающийся клуб с богатой историей к тренеру, которого хорошо знаю, — сказал Хамес Родригес. — С нетерпением жду возможности достичь выдающихся результатов. Я перехожу сюда, чтобы стать лучше. А также чтобы помогать команде побеждать и играть в хороший футбол.