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22:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хамес Родригес перешел в «Эвертон»

«Эвертон» объявил о подписании контракта с Хамесом Родригесом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с колумбийцем рассчитано на два года с возможностью продления еще на один.

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Хамес знаком с главным тренером ливерпульцев Карло Анчелотти, который привел его в «Реал» в 2014 году.

— Я невероятно рад перейти в этот выдающийся клуб с богатой историей к тренеру, которого хорошо знаю, — сказал Хамес Родригес. — С нетерпением жду возможности достичь выдающихся результатов. Я перехожу сюда, чтобы стать лучше. А также чтобы помогать команде побеждать и играть в хороший футбол.

В прошлом сезоне Хамес Родригес провел за «Реал» 14 матчей и забил 1 гол.

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