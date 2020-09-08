Дмитрий Подстрелов стал автором лучшего гола чемпионата Беларуси в августе

На 78-й минуте домашнего поединка 21-го тура с действующими чемпионами страны футболистами брестского «Динамо» Дмитрий Подстрелов получил мяч на линии штрафной площади и эффектным ударом принес победу «Шахтеру» — 1:0. В июле автором лучшего гола белорусского первенства также стал представитель солигорского клуба — нападающий Виталий Лисакович, который теперь выступает в российской премьер-лиги в составе московского «Локомотива».