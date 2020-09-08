Дмитрий Подстрелов стал автором лучшего гола чемпионата Беларуси в августе

На 78-й минуте домашнего поединка 21-го тура с действующими чемпионами страны футболистами брестского «Динамо» Дмитрий Подстрелов получил мяч на линии штрафной площади и эффектным ударом принес победу «Шахтеру» — 1:0. В июле автором лучшего гола белорусского первенства также стал представитель солигорского клуба — нападающий Виталий Лисакович, который теперь выступает в российской премьер-лиги в составе московского «Локомотива».
Сейчас положение в турнирной таблице 30-го чемпионата Беларуси таково: «Шахтер» (Солигорск) — 43 очка (22 матча), БАТЭ (Борисов) — 43 (22), «Неман» (Гродно) — 38 (22), «Ислочь» (Минский район) — 35 (22), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 35 (22), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 34 (22), «Динамо» (Минск) — 33 (21), «Рух» (Брест) — 33 (22), «Витебск» — 30 (22), «Динамо» (Брест) — 29 (20), «Славия» (Мозырь) — 24 (20), «Минск» — 22 (20), «Слуцк» — 21 (21), «Городея» — 20 (22), «Белшина» (Бобруйск) — 19 (22), «Смолевичи» — 14 (20).
Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, в активе которого 12 мячей.
В следующем туре встречаются:
11 сентября «Минск» — «Городея»;.
12 сентября «Рух» — «Неман», БАТЭ — «Смолевичи», «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Брест), «Шахтер» — «Витебск»;.
13 сентября «Белшина» — «Ислочь», «Торпедо-БелАЗ» — «Славия», «Энергетик-БГУ» — «Слуцк».