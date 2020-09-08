Шпилевский высказался о шансах «Кайрата» на чемпионство и оценил Вагнера Лава с Денисом Поляковым

Источник: РИА "Новости"

— Какие ожидания от предстоящих матчей в чемпионате и Лиге Европы?

— Готовимся к очень тяжелому матчу с «Кайсаром», который состоится в эту субботу. Это принципиальный соперник для нас. А дальше будем идти от шага к шагу, от матча к матчу. Надеюсь, все сборники вернутся живыми и здоровыми.

— Что скажете о приобретении Дениса Полякова?

— Это очень хорошее подписание. Я очень им доволен, первое впечатление очень положительное. Мы часто с ним созванивались перед его переходом к нам. В принципе, он подтвердил то, что я видел в видеонарезках. Человеческие качества у него хорошие — очень душевный, открытый и интеллигентный парень, он мне очень симпатичен. Это стопроцентное усиление для нашей команды.

— Можно ли уже начинать разговоры о чемпионстве?

— Нет, это только начало чемпионата. Мы про это не хотим ни говорить, ни думать. Вспомните прошлый сезон. После 12 туров нас списали со счетов, так как было большое отставание от лидера чемпионата, в итоге догнали, но в конце потеряли все сами. Мы тренируемся и работаем ежедневно над собой. Что будет в конце — посмотрим.

— Вагнеру 36 лет, а он за пять матчей совершил немало результативных действий…

— Вагнер — большой мастер. Никто не сомневался в его приобретении. Единственное, мы сомневались, в каких он сейчас кондициях. Судя по сегодняшней утренней тренировке, он доказывает, что ежедневно прибавляет. Сейчас он и физически выходит на свой следующий уровень, называем это «вторым дыханием». Это только начало!

— Можно ли сказать, что в этом году команда окончательно собралась и поняла вашу философию?

— Всегда есть то, что можно улучшить. Это будет и через год, и через два. Понятно, что мы притерлись друг к другу, ребята больше понимают наши требования. Я уже не раз говорил, что у нас очень хороший коллектив с точки зрения менталитета. Они выкладываются на каждой тренировке и взаимно уважают друг друга. Футбол — командный вид спорта, и я рад, что они это поняли. Я очень доволен этим.