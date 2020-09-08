Куман освободит Месси от оборонительный действий, Лионель сконцентрируется на атаке

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По информации источника, специалист видит аргентинца в роли ложного правого вингера. Оттуда Месси, по замыслу Кумана, будет смещаться по всей линии атаки. Лионель будет освобождён от оборонительных действий, а также Рональд планирует избавить аргентинца от смещения в центр поля в поисках мяча.

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Эти функции будут возложены на центральных полузащитников, а Месси будет ждать передачи в передней линии.

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