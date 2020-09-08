Названа новая дата старта первой лиги Казахстана по футболу
Старт первенства Казахстана среди клубов первой лиги запланирован на 15 сентября, сообщает KazFootball.kz.
Старт первенства Казахстана среди клубов первой лиги запланирован на 15 сентября, сообщает KazFootball.kz.
Ранее возможной датой называлось 12 сентября.
Первая лига будет состоять из двух конференций, в каждой из которых сыграют по семь команд. Одна конференция сыграет свои матчи в Шымкенте, вторая конференция в Павлодаре. Во втором круге команды поменяются местами дислокации.
Победители групп выйдут в