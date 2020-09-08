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15:39 (мск), источник: Vesti.kz

Названа новая дата старта первой лиги Казахстана по футболу

Старт первенства Казахстана среди клубов первой лиги запланирован на 15 сентября, сообщает KazFootball.kz.

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Ранее возможной датой называлось 12 сентября.

Первая лига будет состоять из двух конференций, в каждой из которых сыграют по семь команд. Одна конференция сыграет свои матчи в Шымкенте, вторая конференция в Павлодаре. Во втором круге команды поменяются местами дислокации.

Победители групп выйдут в премьер-лигу на будущий сезон и между собой разыграют победителя первой лиги.

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