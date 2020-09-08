«Интер» объявил о переходе Алескандра Коларова из «Ромы»
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Миланский «Интер» пополнился защитником сборной Сербии по футболу Александром Коларовым, ранее выступавшим за «Рому», сообщается на официальном сайте «нерадзурри».
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Миланский «Интер» пополнился защитником сборной Сербии по футболу Александром Коларовым, ранее выступавшим за «Рому», сообщается на официальном сайте «нерадзурри».
Сумма трансфера не разглашается, но, по информации СМИ, она составила 1,5 миллиона евро. Сроки контракта с 34-летним игроком также официально не называются.
Коларов выступал за «Рому» с 2017 года и провел за «волков» 132 матча, в которых забил 19 мячей и отдал 20 результативных передач. Ранее в Италии он также играл за еще один римский клуб — «Лацио» (2007−2010), а с 2010 по 2017 год серб выступал за английский «Манчестер Сити». Кроме того, в активе Коларова 91 матч и 11 мячей за сборную Сербии, капитаном которой он является.