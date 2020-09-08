«Интер» объявил о переходе Алескандра Коларова из «Ромы»

Коларов выступал за «Рому» с 2017 года и провел за «волков» 132 матча, в которых забил 19 мячей и отдал 20 результативных передач. Ранее в Италии он также играл за еще один римский клуб — «Лацио» (2007−2010), а с 2010 по 2017 год серб выступал за английский «Манчестер Сити». Кроме того, в активе Коларова 91 матч и 11 мячей за сборную Сербии, капитаном которой он является.