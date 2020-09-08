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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер» объявил о переходе Алескандра Коларова из «Ромы»

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Миланский «Интер» пополнился защитником сборной Сербии по футболу Александром Коларовым, ранее выступавшим за «Рому», сообщается на официальном сайте «нерадзурри».

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Источник: AP 2020

Сумма трансфера не разглашается, но, по информации СМИ, она составила 1,5 миллиона евро. Сроки контракта с 34-летним игроком также официально не называются.

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Интер (Милан)

Коларов выступал за «Рому» с 2017 года и провел за «волков» 132 матча, в которых забил 19 мячей и отдал 20 результативных передач. Ранее в Италии он также играл за еще один римский клуб — «Лацио» (2007−2010), а с 2010 по 2017 год серб выступал за английский «Манчестер Сити». Кроме того, в активе Коларова 91 матч и 11 мячей за сборную Сербии, капитаном которой он является.

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