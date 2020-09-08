Источник: «Аталанта» будет платить за Миранчука траншами в течение двух лет

Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро. Как сообщает «РБ-Спорт», «Локо» хотел сократить срок поступления полной суммы трансфера до 1,5 года (три трансферных окна), «Аталанта» настаивала на сроке в 2,5 года (пять трансферных окон) — в итоге был согласован компромиссный срок в два года. Первый и самый крупный платеж составит 7,5 миллиона евро.