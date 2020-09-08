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18:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Аталанта» будет платить за Миранчука траншами в течение двух лет

«Аталанта» и «Локомотив» согласовали детали выплаты компенсации за переход в итальянский клуб полузащитника Алексея Миранчука.

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Источник: РИА "Новости"

Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро. Как сообщает «РБ-Спорт», «Локо» хотел сократить срок поступления полной суммы трансфера до 1,5 года (три трансферных окна), «Аталанта» настаивала на сроке в 2,5 года (пять трансферных окон) — в итоге был согласован компромиссный срок в два года. Первый и самый крупный платеж составит 7,5 миллиона евро.

Миранчук провел в «Локо» 228 матчей, в которых забил 43 гола. За время выступлений за красно-зеленых футболист выиграл все титулы в России — стал чемпионом страны, взял Кубок и Суперкубок.

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