В Примере и Сегунде разрешили делать пять замен в матчах сезона-2020/2021
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на официальном сайте объявила об изменениях правил в Примере и Сегунде на сезон-2020/2021.
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на официальном сайте объявила об изменениях правил в Примере и Сегунде на сезон-2020/2021.
В частности, было принято решение сохранить пять замен в матчах первого и второго дивизионов. Максимальное число футболистов, вызываемых на матч, станет 23.
Напомним, пять замен были разрешены в сезоне-2019/2020
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 897 тыс. человек.