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21:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Истанбул» подписал экс-защитника «МЮ» Рафаэла

Защитник «Лиона» Рафаэл подписал контракт с «Истанбулом», сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

Соглашение с 30-летним бразильцем рассчиано до конца сезона-2021/22.

Также Рафаэл выступал за «Манчестер Юнайтед», после чего в 2015 году перешел в «Лион».

В минувшем сезоне Рафаэл провел 19 матчей во всех турнирах, в которых пять желтых карточек и одну красную.

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