«Истанбул» подписал экс-защитника «МЮ» Рафаэла
Защитник «Лиона» Рафаэл подписал контракт с «Истанбулом», сообщается на официальном сайте клуба.
Защитник «Лиона» Рафаэл подписал контракт с «Истанбулом», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 30-летним бразильцем рассчиано до конца сезона-2021/22.
Также Рафаэл выступал за «Манчестер Юнайтед», после чего в 2015 году перешел в «Лион».
В минувшем сезоне Рафаэл провел 19 матчей во всех турнирах, в которых пять желтых карточек и одну красную.