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22:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Де Брейне признан игроком года в Англии, Александр-Арнолд — лучший молодой футболист

Кевин Де Брейне признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщает официальный Twitter организации. Футболисту уже вручили приз.

В минувшем сезоне 29-летний бельгиец провел 35 матчей за «горожан» в премьер-лиге, забил 13 мячей и сделал 21 результативную передачу.

Лучшим молодым футболистом года признан защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд. 21-летний игрок в прошлом сезоне провел 38 матчей в АПЛ и забил четыре мяча при 13 ассистах.

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