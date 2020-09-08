Де Брейне признан игроком года в Англии, Александр-Арнолд — лучший молодой футболист

Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщает официальный Twitter организации. Футболисту уже вручили приз.

В минувшем сезоне 29-летний бельгиец провел 35 матчей за «горожан» в премьер-лиге, забил 13 мячей и сделал 21 результативную передачу.