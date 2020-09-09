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11:00 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: «Ювентус» достиг соглашения с «Барселоной» по Суаресу

Уругвайский нападающий Луис Суарес близок к переходу в туринский «Ювентус», сообщает Tuttomercatoweb.

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По информации источника, итальянский клуб достиг соглашения с «Барселоной» по поводу трансфера форварда.

Барселона (Барселона)
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Сообщается, что сумма сделки может составить порядка €3 млн, однако бонусы обойдутся еще в €13 млн. Зарплата игрока в «Ювентусе» составит €12 млн.

Ювентус (Турин)

Суарес был вынужден искать новую команду после того, как новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман объявил, что не заинтересован в услугах уругвайского игрока.

Ранее сообщалось, что вице-президент «Ювентуса» провел беседу с Суаресом.

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