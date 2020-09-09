СМИ: «Ювентус» достиг соглашения с «Барселоной» по Суаресу
Уругвайский нападающий Луис Суарес близок к переходу в туринский «Ювентус», сообщает Tuttomercatoweb.
Уругвайский нападающий Луис Суарес близок к переходу в туринский «Ювентус», сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, итальянский клуб достиг соглашения с «Барселоной» по поводу трансфера форварда.
Сообщается, что сумма сделки может составить порядка €3 млн, однако бонусы обойдутся еще в €13 млн. Зарплата игрока в «Ювентусе» составит €12 млн.
Суарес был вынужден искать новую команду после того, как новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман объявил, что не заинтересован в услугах уругвайского игрока.
Ранее сообщалось, что