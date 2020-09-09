СМИ: «Ювентус» достиг соглашения с «Барселоной» по Суаресу

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По информации источника, итальянский клуб достиг соглашения с «Барселоной» по поводу трансфера форварда.

Барселона (Барселона) Все о команде

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Сообщается, что сумма сделки может составить порядка €3 млн, однако бонусы обойдутся еще в €13 млн. Зарплата игрока в «Ювентусе» составит €12 млн.

Ювентус (Турин) Все о команде

Суарес был вынужден искать новую команду после того, как новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман объявил, что не заинтересован в услугах уругвайского игрока.