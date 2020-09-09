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11:40 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидат в сборную Казахстана покинул дебютанта Лиги Европы и получил предложение из Кипра

Полузащитник кызылординского «Кайсара» Магамед Парагульгов может продолжить карьеру в чемпионате Кипра, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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26-летний футболист получил приглашение от одного из клубов этой страны и планирует строить свою карьеру за рубежом.

Казахстанская Премьер-Лига

Парагульгов уже попрощался с тренерским штабом и игроками «Кайсара».

Свою карьеру уроженец Алматы начинал в «Спартаке» из Семея. Также играл за «Кайрат» и «Иртыш». Минувшей зимой Парагульгов перешел в «Кайсар», однако так и не стал основным футболистом в команде. Обучался в академии «Оле Бразил», а также получал футбольное образование в Бельгии.

За сборную Казахстана дебютировал в 2018 году и успел провести два товарищеских матча.

«Кайсар» в 2019 году завоевал Кубок Казахстана и в новом сезоне дебютирует в Лиге Европы. 17 сентября «волки» примут кипрский АПОЭЛ.

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