Кандидат в сборную Казахстана покинул дебютанта Лиги Европы и получил предложение из Кипра
Полузащитник кызылординского «Кайсара» Магамед Парагульгов может продолжить карьеру в чемпионате Кипра, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник кызылординского «Кайсара» Магамед Парагульгов может продолжить карьеру в чемпионате Кипра, сообщает корреспондент Vesti.kz.
26-летний футболист получил приглашение от одного из клубов этой страны и планирует строить свою карьеру за рубежом.
Парагульгов уже попрощался с тренерским штабом и игроками «Кайсара».
Свою карьеру уроженец Алматы начинал в «Спартаке» из Семея. Также играл за «Кайрат» и «Иртыш». Минувшей зимой Парагульгов перешел в «Кайсар», однако так и не стал основным футболистом в команде. Обучался в академии «Оле Бразил», а также получал футбольное образование в Бельгии.
За сборную Казахстана дебютировал в 2018 году и успел провести два товарищеских матча.
«Кайсар» в 2019 году завоевал Кубок Казахстана и в новом сезоне дебютирует в Лиге Европы. 17 сентября «волки» примут кипрский АПОЭЛ.